Het aantal actieve coronabesmettingen op Curaçao is gestegen naar 122 actieve gevallen. Uit 1.907 tests bleken 23 mensen besmet met het virus, waarvan 12 uit het buitenland afkomstig. 10 personen mochten weer uit isolatie. Er liggen momenteel 5 personen in het Curaçao Medical Center (CMC). Dat is er één meer dan een dag eerder. Van de 5 patiënten liggen er 2 personen op de intensive care.