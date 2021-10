Aantal actieve besmettingen neemt weer af, weer 1 dode

Het aantal coronabesmettingen op Curaçao is gedaald naar 150 Ook is er één persoon in het ziekenhuis overleden aan de gevolgen van het virus. Het aantal ziekenhuisopnames in het CMC staat momenteel op elf. Dat zijn vijf patiënten minder dan woensdag. Vijf patiënten liggen op de intensive care. Er ligt ook één patiënt uit Bonaire in het ziekenhuis. Zeven personen werden positief getest op het virus en zestien werden coronavrij verklaard. Eén positieve test bleek achteraf niet te kloppen. Het totaal aantal actieve besmettingen op Curaçao staat nu op 150.