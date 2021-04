Aantal actieve besmettingen op Aruba weer omhoog

Op Aruba zijn gisteren 52 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, waarvan twee onder niet-ingezetenen. Daarnaast bleken 38 personen negatief na isolatie of quarantaine. Het aantal actieve besmettingen is daarmee gestegen tot 508, waarvan 32 onder niet-ingezetenen. Het aantal besmettingen onder ingezetenen telt nu 476 burgers. Er werden 639 tests uitgevoerd. De ‘postivity rate’ onder inwoners van Aruba staat op 29 procent. De teller van het aantal mensen dat sinds maart vorig jaar aan het virus is overleden, staat op 92. Het Dr. Horacio E. Oduber Hospital laat weten dat er 44 patiënten met corona zijn opgenomen, waarvan zeventien op de intensive care. Daaronder zijn verschillende patiënten uit Curaçao en Bonaire.