Het aantal actieve coronabesmettingen op Curaçao is weer tot boven de 100 gestegen. Dinsdag stond het aantal actieve gevallen op 106. Er kwamen 14 nieuwe besmettingen bij en er werden 6 mensen weer coronavrij verklaard. Het aantal patiënten in het CMC is gelijk gebleven aan maandag, 8 mensen worden daar behandeld, waarvan 3 in de intensive care.

Meer over actieve besmettingen coronacijfers