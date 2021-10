Het aantal nieuwe Covid-besmettingen is donderdag verder gedaald. Donderdag werden er 20 nieuwe besmettingen geregistreerd en 29 personen weer coronavrij verklaard. Het aantal actieve gevallen is daarmee gedaald naar 325. Volgens de laatste cijfers van het CMC liggen er 8 patiënten in de intensive care. 11 andere patiënten krijgen reguliere zorg.