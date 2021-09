Aantal actieve gevallen op het eiland neemt weer toe

Het aantal actieve coronagevallen op Curaçao neemt weer toe. Op woensdag telde Curaçao 425 actieve gevallen. Een dag eerder viel het aantal gevallen voor het eerst in bijna een maand weer boven de 400 cases uit. Woensdag zijn 53 nieuwe besmettingen naar voren gekomen uit 1983 tests, waarvan 4 gevallen geïmporteerd. 39 personen werden weer coronavrij verklaard. Het aantal patiënten in het ziekenhuis is stabiel gebleven op 35. Daarvan liggen er 16 mensen op de intensive care.