Aantal besmettingen Aruba stijgt

Het aantal coronabesmettingen op Aruba blijft maar stijgen. Gisteren zijn 86 nieuwe gevallen van corona opgespoord, waarvan vijf onder niet-ingezetenen. Tevens bleken 32 personen virusvrij na quarantaine of isolatie. Hiermee is het aantal actieve besmettingen gestegen naar 591, waarvan 29 onder niet-ingezeten. Aangezien er gisteren niemand aan corona is overleden staat de teller van het aantal overledenen nog steeds op 52 personen in Aruba.

Momenteel worden 21 coronapatiënten verpleegd in het Horacio Oduber Hospital, van wie negen op de intensive care. Directie Volksgezondheid meldt dat er 618 tests zijn uitgevoerd. Aruba kende in september een hoge piek, daarna daalde het aantal besmettingen, maar sinds drie weken stijgt het aantal actieve besmettingen weer.