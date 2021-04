Aantal besmettingen blijft dalen op Aruba

Op Aruba zijn gisteren 43 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, waarvan zes onder niet-ingezetenen. Tegelijkertijd bleken 69 personen negatief na isolatie of quarantaine. Het aantal actieve besmettingen is daarmee gedaald naar 538, waarvan 67 onder niet-ingezetenen. Het aantal besmettingen onder ingezetenen telt nu 471 burgers. Er werden 666 test uitgevoerd. De ‘positiviteits graad’ staat daarmee alarmerend hoog onder lokale besmette personen, namelijk 43 procent. De teller van het aantal mensen dat sinds maart vorig jaar aan het virus is overleden, staat op 90. Het Dr. Horacio E. Oduber Hospital laat verder weten dat er 37 patiënten met corona zijn opgenomen, waarvan dertien op de intensive care. Curaçao heeft verschillende coronapatiënten naar Aruba gestuurd wegens plaatsgebrek in het CMC.