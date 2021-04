Aantal besmettingen blijft dalen

De Curaçaose overheid heeft woensdagmiddag de nieuwe coronacijfers gepresenteerd. Er zijn 151 nieuwe besmettingen geregistreerd, daar staat tegenover dat 477 mensen zijn hersteld. In totaal zijn 973 mensen getest. Het aantal besmettingen bedraagt nu 3.837. In de afgelopen 24 uur zijn vier coronapatiënten overleden, alle vier lagen in het ziekenhuis. Er liggen nu 100 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 40 op de intensive care. Ook liggen er nog negen op de intensive care in het ziekenhuis op Aruba.

Meer over corona covid19