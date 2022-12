Het aantal brokkenpiloten dat zonder rijbewijs rijdt is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat zei minister Cooper van Verkeer vandaag in de Staten. In vergelijking met 2021 gaat het om een stijging van zo’n 3 tot 4 procent. De meeste bestuurders die een verkeersongeval veroorzaken zijn tussen 26 en 46 jaar. De voorlichtingscampagne voor een veilig verkeer zal zich daarom vooral richten op deze leeftijdsgroep.