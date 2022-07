Aantal coronadoden gestegen naar 280

Twee CMC-patiënten zijn vorige week overleden aan de gevolgen van Covid-19. Daardoor is het aantal coronadoden op Curaçao gestegen naar 280. Het eiland telt op dit moment 163 actieve gevallen. Er liggen nu negen besmette personen in het ziekenhuis, van wie twee op de ic. Vorige week zijn er 120 mensen positief getest. Dat is gemiddeld 17 per dag, oftewel een positivity rate van 21 procent. Uit de testresultaten van het RIVM blijkt dat hier ook de Omikron varianten A en B circuleren. Overigens gebeurt het testen niet meer op grote schaal. Sinds 1 juni worden mensen enkel getest op indicatie van de huisarts of het ziekenhuis. Ook wordt er commercieel getest.