Aantal coronadoden stijgt met twee; aantal besmettingen daalt

Het aantal geregistreerde corona besmettingen op Curaçao blijft dalen. De overheid maakte gisteravond de nieuwe cijfers bekend, waarbij opviel dat er 94 nieuwe gevallen zijn geregistreerd en 315 mensen hersteld zijn verklaard. Er zijn 860 testen uitgevoerd. Het totale aantal geregistreerde patiënten bedroeg woensdagavond 3.613. Het aantal coronapatiënten in het CMC is met 100 gelijk gebleven. Wel liggen er meer mensen daarvan op de intensive care, namelijk 42 ten opzichte van 40 een dag eerder. Nog steeds liggen er negen patiënten uit Curaçao op de IC in Aruba. Het cijfer van het aantal overleden coronapatiënten is gestegen naar 80.

