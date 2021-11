Aantal coronapatiënten CMC stijgt met 2

Het aantal coronapatiënten in het CMC is gestegen met twee. Zo blijkt uit de laatste coronacijfers op Curaçao. Daarmee is het aantal patiënten komen te staan op tien, waarvan twee op de intensive care. Het aantal nieuwe besmettingen is zoals in de afgelopen dagen is gezien relatief laag. Op donderdag werden 12 nieuwe gevallen gemeld en 7 personen coronavrij verklaard. Het totaal aantal besmettingen staat momenteel op 103.