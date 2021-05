Aantal coronapatiënten in CMC blijft afnemen

Op Curaçao liggen momenteel 39 coronapatiënten in het CMC, ten opzichte van 41 een dag eerder. Daarvan zijn er 24 opgenomen op de intensive care. Het aantal mensen dat is overleden met een corona besmetting is gelijk gebleven op 113. In totaal zijn er donderdag vier nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Er zijn 643 mensen getest. Dat betekent een ‘positivity rate’ van bijna 0.7 %. 43 mensen zijn hersteld. Er zijn daardoor nog 202 actieve besmettingen op het eiland.

