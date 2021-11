Aantal doden door corona stijgt naar 175

Het aantal doden op Curaçao als gevolg van Covid-19 is gestegen naar 175. Het gaat om iemand die in een verzorgingshuis verbleef. Het aantal actieve coronabesmettingen stond dinsdag op honderd. In het CMC liggen er momenteel elf coronapatiënten, waarvan drie op de intensive care. In totaal zijn er 916 tests afgenomen. Daarvan zijn negen personen positief getest. 22 personen zijn coronavrij verklaard.