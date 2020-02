Aantal jonge overvallers neemt toe

Overvallen worden gepleegd door steeds jongere mensen. Dat meldde minister van Justitie, Quincy Girigorie, gisteren in de Staten. Hij hoopt hier verandering in te brengen door het zogeheten sociale vormingstraject. Hierin krijgen mensen die vroegtijdig stoppen met school een jaar lang militaire training. Na dit jaar gaan zij aan het werk, echter wel onder begeleiding. Dit traject start in april. Daarnaast wordt er ook op 27 scholen voorlichting gegeven over drugs, alcohol en seksualiteit.