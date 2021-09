Aantal nieuwe besmettingen voor vierde dag hoger dan aantal genezingen

Het aantal nieuwe besmettingen op Curaçao is voor de vierde dag op een rij hoger uitgevallen dan het aantal mensen die uit isolatie gaan. Zo blijkt uit de recente coronacijfers. Donderdag werden er 58 nieuwe coronagevallen vastgelegd, terwijl 29 personen genezen zijn verklaard. Daarmee staat het aantal actieve gevallen op het eiland op 454 besmettingen. Dat aantal viel eerder deze week ook na meer dan 3 weken weer boven de 400 uit. Het aantal patiënten in het CMC is donderdag gedaald. Toen lagen er 30 patiënten in het CMC, een dag daarvoor waren dat er 35.