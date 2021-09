Aantal nieuwe coronabesmettingen weer snel gestegen

Het aantal nieuwe besmettingen op Curaçao is na lange tijd weer hoog uitgevallen. Dinsdag bleken er 73 personen positief getest. Het hoogste aantal nieuwe coronabesmettingen sinds vorige maand. In totaal werden er 1.929 testen afgenomen. Momenteel liggen er 35 patiënten met corona in het CMC, 16 daarvan liggen op de intensive care. Het totaalaantal actieve cases bereikte dinsdag ook het hoogste cijfer in september: officieel telt Curaçao 411 actieve besmettingen.