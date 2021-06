Het tempo van het aantal nieuwe vaccinatie registraties neemt af. Toch zijn er in de afgelopen week nog ruim duizend personen geweest die zich hebben geregistreerd voor vaccinatie. De week daarvoor was dit nog ruim 1500 en daarvoor ging het nog om bijna 2000 registraties per week. Toch blijft het aantal gevaccineerde mensen nog steeds oplopen. Op dit moment hebben ruim 88.000 mensen zich geregistreerd voor vaccinatie. 86.500 mensen zijn inmiddels gevaccineerd op Curaçao, bijna 73.000 daarvan hebben allebei de prikken al gehad.