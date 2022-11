Aantal strafzaken op Bonaire neemt toe

Het aantal strafzaken op Bonaire is toegenomen. Daarom is het belangrijk dat er een extra rechter en griffier komt op Bonaire. Dat heeft hofpresident Mauritsz de Kort bij de Nederlandse minister voor Rechtsbescherming bepleit. De Kort was voor een kort, maar drukbezet werkbezoek in Nederland. In vier dagen tijd voerde hij 14 gesprekken. Met staatssecretaris Van Huffelen sprak hij over het verbeteren van de wetgeving op de BES-eilanden. Ook tekende De Kort een contract met SSR, het opleidingsinstituut voor de rechtspraak. Vanuit het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid ontvangt het Hof jaarlijks een bijdrage om bij SSR opleidingen in te kopen.