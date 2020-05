Sinds Curaçao weer intern open is vinden er 20 tot 25 verkeersongelukken per dag plaats. Gedurende de lockdown waren dit er altijd minder dan 10 per dag. Het aantal ongelukken is sinds afgelopen vrijdag verdriedubbeld, dat meldt schade-expert Forensys. Voor zover bekend zijn er nog geen dodelijke slachtoffers gevallen.