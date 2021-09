Aantal vluchten tussen Curaçao en Aruba sterk afgenomen

Het aantal vluchten tussen Curaçao en Aruba is sterk afgenomen. Zo schrijft de nieuwssite Nu.cw op basis van cijfers van Aruba Airport Authority (AAA). Het aantal passagiers dat tussen 2017 en 2019 van Aruba naar Curaçao vloog is met 60 procent afgenomen. In de 5 jaar daarvoor was al een krimp van 48 procent waargenomen. De krimp in het aantal vluchten is volgens de AAA grotendeels te wijten aan het verdwijnen van regionale luchtvaartmaatschappijen zoals InselAir.