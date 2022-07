Aanwijzing dreigt voor Aruba

Aruba doet te weinig om de uitgaven te verlagen en de inkomsten te vergroten. De begroting van 2022 dreigt te ontsporen. Daarom adviseert het College financieel toezicht een aanwijzing. De Arubaanse regering is het hier niet mee eens. Premier Wever-Croes gaat de aanwijzing aanvechten als de rijksministerraad deze ook echt gaat opleggen. Dat zei ze gisteren in een persconferentie. De Arubaanse minister-president besloot gisteren op het allerlaatste moment haar trip naar de VN af te zeggen. Wever-Croes heeft niet het gevoel dat ze deel uitmaakt van een koninkrijksdelegatie met de slogan ‘Four Countries, One Kingdom’.