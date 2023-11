Aanwijzing voor apothekers

De Inspectie stapt naar de rechter als de botika’s hun deuren niet openen. Dat is gisteren aan de Vereniging van apotheekeigenaren meegedeeld. Gisteren voerden de botika’s actie omdat de receptregelvergoeding al 20 jaar niet is aangepast. Ze eisten een tijdelijke verhoging van 7 naar 10 gulden. Dat werd door de minister van Gezondheid afgewezen. Ook de Inspectie voor de Volksgezondheid liet van zich horen. De volksgezondheid zou in gevaar zijn omdat patiënten niet aan hun medicijnen kunnen komen. De CMC-apotheek die als enige open was, is slechts bedoeld voor ziekenhuispatiënten en personeel. Mensen van buiten kunnen daar niet terecht.