Aanwijzing voor installatie Statenlid

De Rijksministerraad in Nederland heeft vanmorgen een aanwijzing gegeven, dat Emmilou Capriles moet worden ingezworen als Statenlid. Gouverneur Lucille George-Wout had daar om verzocht. De oppositie in de Staten boycotte de afgelopen weken stelselmatig de vergaderingen. Daardoor was er steeds geen meerderheid en kon de vergadering niet doorgaan en Capriles niet worden beëdigd. Door het ingrijpen van Nederland komt er nu een einde aan de impasse.

Capriles blijft Statenlid tot aan de verkiezingen van volgende maand, en ontvangt daarna volgens de wet nog een jaar lang 70% van haar salaris als overbruggingskrediet. Dat schiet bij veel oppositieleden in het verkeerde keelgat.