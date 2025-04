Aardbeving op 40 kilometer afstand van Curaçao

Woensdagmiddag rond half vier vond op 40 kilometer ten zuiden van Curaçao een aardbeving plaats. De beving, waarvan het epicentrum op de bodem van de zee lag, had een kracht van 4.1 op de schaal van Richter. Verschillende mensen zeggen een schok of trilling te hebben gevoeld. Er zijn geen berichten van schade of gewonden. De Meteorologische Dienst van Curaçao laat weten de situatie in de gaten te houden. Ze danken verder iedereen die na de beving contact met Meteo heeft opgenomen om informatie door te geven.