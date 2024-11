Aardbeving treft Curaçao met kracht van 3.5 op schaal van Richter

Op Curaçao heeft donderdagavond een aardbeving plaatsgevonden. De beving had een kracht van 3.5 op de schaal van Richter, de locatie was 54 kilometer ten westen van het eiland. Veel mensen op Banda’bou melden op sociale media dat ze de aardschok hebben gevoeld, maar er zijn geen berichten over schade. De meteorologische dienst kwam snel met de bevestiging dat er een aardbeving heeft plaatsgevonden, maar dat er geen kans is dat dit tot een tsunami leidt. Het precieze tijdstip van de schok was 19.39 uur. Aardbevingen komen niet vaak voor op Curaçao.

Op 25 mei van dit jaar werd er wel een beving gevoeld. Het eiland werd toen opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 3,6 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag 46 kilometer ten zuiden van het eiland op een diepte van tien kilometer.