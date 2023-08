Abattoir op Barber weer geopend op zondag

Het slachthuis op Barber blijft voorlopig open op zondag. Afgelopen weekend werd er voor het eerst sinds lange tijd weer vee geslacht op zondag. De komende periode evalueert het ministerie van GMN de effectiviteit van deze service op de laatste dag van de week. Het ministerie wil weten of het de moeite waard is om het slachthuis op Bandabou ook zondag open te houden. Vanuit de lokale veehouders is positief gereageerd op de verruimde openingsdag. De markt op Barber wordt zondags goed bezocht. Veel mensen komen speciaal voor het verse vlees naar Bandabou.

