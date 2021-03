ABC Busbedrijf heeft mobiele app

Je busreis plannen kan tegenwoordig ook op je mobiele telefoon. ABC Busbedrijf heeft een bus-app gemaakt, waarin vertrektijden vanaf alle haltes, de tarieven en zelfs een reisplanner te vinden zijn. De app moet toeristen en beginnende gebruikers gemakkelijker voor de bus laten kiezen. De app blijft automatisch up-to-date en is ook offline te gebruiken. Later dit jaar verwacht ABC ook live data van de buslocaties op te kunnen nemen in de app, waardoor gebruikers ook kunnen zien of te bus te laat of juist te vroeg is. Vooralsnog is de app alleen beschikbaar voor Android-telefoons en is te downloaden in de Google Play Store.