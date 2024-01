ABC-eilanden populair bij cruisetoeristen

De ABC-eilanden zijn steeds populairder bij cruisepassagiers. Tijdens de vakantiebeurs die momenteel in Nederland wordt gehouden is er ook opvallend interesse voor cruisevakanties naar de Caribische eilanden, dat meldt Caribisch Netwerk vandaag. Tegelijkertijd is er de zorg voor het aantasten van koraal op de eilanden door de cruiseschepen. Rederijen willen met de eilanden overleggen om dat tegen te gaan.

Nadeel van de toenemende populariteit van cruisereizen is namelijk dat de cruisehavens op de eilanden steeds voller raken door het aanmeren van de grote schepen en de grote aantallen reizigers aan boord. Al die schepen zijn niet al te best zijn voor het milieu en medeverantwoordelijk voor bedreiging van het koraal, zo meldt Caribisch Netwerk.