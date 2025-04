ABC legt busroute tijdelijk stil wegens vandalisme

Afgelopen donderdag besloot de directie van Autobusbedrijf Curaçao om route 10B van Punda, Bonam en Brievengat tijdelijk stop te zetten, nadat hun bus opnieuw het doelwit was geworden van vandalisme. Het was al de derde keer dat onbekenden stenen en glazen flessen gooiden naar de bussen van ABC die deze route rijden. Bij een van de incidenten werd zelfs een ruit ingegooid. Passagiers kunnen gebruikmaken van route 10A Brievengat – Bonam, die vertrekt vanaf de Post in Otrobanda. Deze bus rijdt bijna exact hetzelfde traject als route 10B. De EXTRA meldt vandaag dat de politie de jongeren die verantwoordelijk zijn voor het vandalisme, inmiddels hebben opgepakt. Het bleek te gaan om minderjarige jongeren.

In de loop van deze week zullen de autoriteiten streng optreden tegen het gedrag van deze minderjarigen. Het is niet de eerste keer dat bussen van ABC het doelwit zijn van dit soort aanvallen. Dit heeft er zelfs toe geleid dat ABC in het verleden bepaalde routes niet meer reed tijdens de avonduren. Er wordt gehoopt dat ouders meer toezicht houden op hun kinderen die op straat lopen en dit soort acties plegen. De schade is niet alleen materieel, maar passagiers kunnen ook gewond raken door rondvliegend glas, ook kan de chauffeur schrikken en een ongeluk veroorzaken.