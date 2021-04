ABN-Amro heft rekeningen niet-Europese klanten per 1 juli op

De Nederlandse Bank ABN-Amro heft alle rekeningen van niet-Europese klanten per 1 juli op. Dat meldt de Amigoe. Volgens de bank is deze groep relatief duur en brengt deze risico op boetes met zich mee. MAN-Statenlid Giselle Mc William heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan Premier Rhuggenaath. Mc William zegt dat hiermee een grote groep Koninkrijksburgers wordt geraakt in het vrijelijk en niet discriminatoir bewegen bij het gebruikmaken van bankdiensten. Het Statenlid benoemt dat onder positieve en constructieve Koninkrijksbanden ook financiƫle dienstdienstverlening hoort.

Ook advocaat Roderik van Hees betoogt in het Antilliaans Dagblad dat iedereen met de Nederlandse nationaliteit, ongeacht zijn woonplaats, recht moet hebben op een betaalrekening bij een Nederlandse bank. D66-Tweede Kamerlid Joost Sneller heeft hier ook in Nederland kamervragen over gesteld.