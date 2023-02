Academy Hotel gesloten

Het Academy Hotel is dicht. Het toeristenbureau CTB heeft de stekker eruit getrokken. Sinds 1 februari ontvangt het opleidingshotel geen gasten meer. Daardoor verliezen met name sbo-studenten van niveau 1 en 2 een stageplek op het eiland. Dat meldt de Amigoe. Volgens de minister van Economische Ontwikkeling was het hotel ongeschikt voor overnachtingen en voor het opleiden van studenten. De laatste jaren stond het CTB er alleen voor. Doorgaan met het hotel in Punda zou daarom onverantwoord zijn. Bovendien opent binnenkort een nieuw leerhotel in het voormalige Hector Suites hotel. Het opleidingsinstituut is voor studenten en professionals in de hospitality- en toerismebranche. Door gebruik te maken van de expertise van de betrokken partijen wordt het hospitality en toerisme-onderwijs beter afgestemd op de sector en wordt ook het serviceniveau verhoogd.