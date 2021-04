Acht Venezolaanse militairen gedood aan Colombiaanse grens

Bij gevechten tussen het Venezolaanse leger en gewapende Colombiaanse groepen zijn aan de Colombiaanse grens acht Venezolaanse militairen omgekomen, zo meldde het ministerie van Defensie woensdag in de hoofdstad Caracas. Daarmee komt het aantal doden op zestien sinds een offensief tegen de strijders in maart begon. Sinds 21 maart zijn er in het zuidwesten van Venezuela, aan de Colombiaanse grens, gevechten aan de gang met gewapende Colombiaanse groeperingen. Twee dagen geleden had het ministerie hevige gevechten gemeld waarbij een “aanzienlijk aantal” slachtoffers zou zijn gevallen, ook aan de kant van de gewapende bendes.

Volgens veiligheidsbronnen in Colombia gaat het om dissidenten van de voormalige guerrilla’s van de FARC. Hoewel het merendeel van de FARC de wapens heeft neergelegd, zijn er nog altijd “dissidente” facties die het ondertekende vredesproces van 2016 niet aanvaard hebben.