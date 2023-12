Achtervolging leidt tot arrestatie en inbeslagname auto

Een man die aan de politie probeerde te ontkomen werd toch in de boeien geslagen. Bovendien maakte hij tijdens zijn vluchtpoging brokken. De man negeerde gistermiddag een stopbevel van de politie, waarna de agenten de auto achtervolgden. Tijdens deze achtervolging raakte het voertuig van de verdachte betrokken bij twee verkeersongevallen. De eerste op de Antillenweg en vervolgens op de Venezuelaweg. Op de Venezuelaweg zette de man zijn vlucht te voet voort. Vervolgens heeft de politie het gebied afgezet, en na een korte zoektocht slaagde Politur erin om de 21-jarige Curaçaoënaar in de Venezuelaweg te arresteren. Na ondervraging mocht hij weer naar huis. Het voertuig is in beslag genomen voor verder onderzoek.

