Achtervolging leit tot arrestatie

Ondanks de lockdown die gisteren gold was een man dit weekend aan het ‘feveren’ met zijn auto in Montaña Abou. Toen de politie aankwam scheurde hij weg en parkeerde zijn auto bij een huis aan de Kaya Berom. De politie was hem achtervolgd en ging later met extra versterking het huis binnen. De 20-jarige man probeerde daarop het huis uit te vluchten, maar werd gepakt. Bij de arrestatie had de man een tas in zijn bezit met een kilo marihuana en 42 kogels van verschillend kaliber. In huis werd nog een luchtdrukpistool aangetroffen.