Actieve gevallen nemen af, aantal patiënten CMC neemt weer snel toe

Het aantal actieve gevallen op Curaçao neemt af, maar het aantal mensen dat met Covidklachten in het ziekenhuis terecht komt is weer toegenomen. Zo blijkt uit de coronacijfers van woensdag. Het aantal actieve gevallen is gedaald van 430 naar 411 besmettingen. Het aantal patiënten in het CMC is echter gestegen van 26 naar 31 patiënten. Woensdag werden er 38 nieuwe gevallen geregistreerd en 56 mensen weer coronavrij verklaard.