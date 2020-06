Er is voldoende testmateriaal voor het coronavirus, dat meldt het laboratorium ADC. Het ADC heeft nog 2.000 tot 2.500 testkits in voorraad, terwijl er tot nu toe ongeveer 60 mensen getest zijn op besmetting met het nieuwe coronavirus. Epidemioloog Izzy Gerstenbluth gaat ervan uit dat er daarmee voorlopig voldoende testmateriaal is om monsters af te nemen bij mensen die verdacht worden van besmetting.