ADC neemt grondige maatregelen

Woensdagavond laat werd een medewerker van het ADC positief getest op het Coronavirus. Het ADC laat in een persbericht weten dat het gaat om een werknemer die geen direct contact had met patiënten of bezoekers. Het ADC zegt dat het alle nodige maatregelen heeft genomen volgens het protocol en ook de voorzorgsmaatregelen van de GGZ heeft opgevolgd. Ook benadrukt het ADC dat de service van het centrum hierdoor niet in gevaar komt. Medewerkers die in direct contact zijn geweest gaan 14 dagen in quarantaine, daarnaast wordt er ook een “contacten-onderzoek” uitgevoerd en wordt de werkplek de komende tijd rigoureus gedesinfecteerd.