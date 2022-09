ADC stuurt voor ruim 9 miljoen verkeerde facturen

Laboratorium ADC heeft het CMC te veel in rekening gebracht. In totaal zou het gaan om ruim 9,4 miljoen gulden. Dat schrijft het Antilliaans Dagblad. Het ziekenhuis heeft de kwijtscheldingen over 2020 en 2021 inmiddels ontvangen. Nog niet alle controles zijn afgerond. Er is op dit moment nog twijfel over een bedrag van 1,4 miljoen aan facturen. Ook moet 2022 nog onderzocht worden. De houding van het ADC heeft ertoe geleid dat het ziekenhuis de overeenkomst met het laboratorium per 15 november 2024 heeft opgezegd.

