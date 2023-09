Advent start oogpolikliniek

Het Advent Ziekenhuis is bezig met het opzetten van een oogpolikliniek. Vanaf eind oktober is deze operationeel. Dat is mogelijk vanwege zes nieuwe ministeriële beschikkingen. Gisteren plaatste de minister van Gezondheid zijn handtekening onder deze besluiten waardoor het ziekenhuis zijn diensten kan uitbreiden. Een aantal jaren geleden is Advent ziekenhuis ook aangewezen als oogheelkundig kliniek. Momenteel zijn er grote wachtlijsten van patiënten voor oogheelkundige behandelingen en/of operaties. Om deze wachtlijsten aan te pakken hebben het ministerie van Gezondheid en de Inspecteur voor de Volksgezondheid ervoor gezorgd dat het Advent vier oogartsen uit het buitenland kan aantrekken. Deze oogartsen zullen in oktober om toerbeurten van start gaan bij het Advent.

Onlangs heeft het Advent ziekenhuis een liquiditeitsvoorschot gekregen om de zorg te waarborgen en te verbeteren. Zo wordt nu geïnvesteerd in de nodige apparatuur om oogheelkundige behandelingen en operaties te verrichten. Verder ondersteunt het ministerie het Advent met het operationeel maken van een aantal operatiekamers die momenteel gerenoveerd worden.