Advent trekt cassatiezaak tegen regering in

Het Advent ziekenhuis stopt met procederen. De cassatiezaak bij de Hoge Raad in Den Haag is ingetrokken. Dat meldt minister Javier Silvania. Het ziekenhuis probeerde via de rechter achterstallige betalingen af te dwingen. De eerste rechtszaak won het ziekenhuis nog, maar in hoger beroep trok Advent aan het kortste eind. Vorige week werden de plooien gladgestreken. Het hospitaal krijgt een flinke kapitaalinjectie om zijn schulden af te betalen. Ook kan het ziekenhuis met het geld nieuwe apparaten aanschaffen, waaronder een CT-scanner en een mammografie.