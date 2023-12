Advies aan Hoge Raad: homohuwelijk Aruba en Curaçao laten staan

De beslissing van het hof om het homohuwelijk op Aruba en Curaçao te introduceren, kan in stand blijven. Dat adviseert de advocaat-generaal de Hoge Raad. Discriminatie naar seksuele oriëntatie is ook op Aruba en Curaçao verboden. Volgens de huidige wetgeving kan een huwelijk alleen tussen een man en een vrouw worden aangegaan. Maar het hof oordeelde vorig jaar dat het uitsluiten van een huwelijk voor homoparen in strijd is met het discriminatieverbod en de staatsregelingen. Curaçao en Aruba gingen in cassatie tegen deze uitspraak. De zaak voor het openstellen van het huwelijk is op Aruba aangespannen door de organisatie Fundacion Orguyo Aruba en op Curaçao door Human Rights Caribbean Foundation. De Hoge Raad doet onder voorbehoud op 31 mei uitspraak.

ECLI:NL:PHR:2023:1206, Parket bij de Hoge Raad, 23/00901 (rechtspraak.nl)