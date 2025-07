Advocaat ‘Nuto’: OM heeft niets, alleen roddels

Het Openbaar Ministerie op Curaçao gebruikt niets anders dan roddels om een crimineel imago van ‘Nuto’ te creëren. Er wordt daarmee duidelijk geprobeerd om hem te koppelen aan een vermeende criminele organisatie, zodat er een basis kan worden gelegd om hem te berechten. Maar daarvoor is er volgens haar geen bewijs, zo staat te lezen in de Extra vandaag. Dat heeft advocaat mr. Laura Versluis gisteren naar voren bij de aanvang van de twee dagen durende verdediging van Urvin ‘Nuto’ Wawoe. Het OM eist levenslang tegen hem.

Versluis is een van de drie advocaten van Wawoe. Volgens haar worden een heleboel zaken aan Wawoe gelinkt, zoals de schietpartij op Hato en liquidaties op St. Maarten na de dood van zijn broer, om hem neer te kunnen zetten als leider van een bende No Limit Sodiers. Daarbij is het OM alleen op zoek gegaan naar informatie om hem zwart te maken. Volgens de advocaat baseert het OM zich in de zaak alleen maar op ‘indirect bewijs’. Het OM klaagt veertien verschillende aanklachten tegen de Curaçaoënaar, waaronder moord, smokkel en witwassen.