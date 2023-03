Afperser opgepakt

De politie heeft gisteren een 41-jarige man opgepakt in verband met een onderzoek naar afpersing. Maandag vond het voorval plaats in de wijk Kintjan, waarna de politie een onderzoek instelde. De man werd aangehouden in Zeelandia. Het atrakoteam is vervolgens naar een huis in Buena Vista gegaan, waar huiszoeking werd gedaan en een aantal spullen in beslag genomen. De verdachte zit in voorarrest terwijl er verder onderzoek wordt gedaan.

Meer over aanhouding afpersing kpc