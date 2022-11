Afrikaanse reuzenslak vormt een plaag

De Afrikaanse reuzenslak is bezig met een opmars. Het ministerie van GMN roept inwoners op om de slakken te melden via WhatsAppnummer 6664466. De Afrikaanse Reuzenslak is een invasieve exoot en zorgt voor veel overlast. Ze zijn vooral in de schemer en in de nacht actief en kunnen flinke schade aan gewassen toebrengen. De slak is niet giftig voor mensen. Honden kunnen wel komen te overlijden na het eten van zo’n slak. Hoe deze slakkensoort op Curaçao terecht is gekomen is onbekend. In veel Europese landen wordt de slak als huisdier gehouden. Vooral kinderen zijn gek op de reuzenslak.