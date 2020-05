Op het Franse gedeelte van Sint Maarten is gisteren de afschaffing van de slavernij herdacht. Dat gebeurde op een heel sobere manier, met alleen een kranslegging. Vanwege de coronacrisis was de ceremonie klein gehouden. Het is 171 jaar geleden dat op het Franse gedeelte van Sint Maarten de slavernij werd afgeschaft. Tijdens de herdenking was er geen sprake van de traditionele voordrachten en optredens.