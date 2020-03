De afbouwregeling van Refineria Isla en PdVSA kost 110 miljoen gulden. Het is het grootste afvloeiingsplan voor personeel in de Curaçaose geschiedenis. Dat zegt Lucas Beaujon, HR manager bij Refineria Isla, in het Antilliaans Dagblad. Het plan bestaat uit verschillende deelbetalingen voor de circa 900 ex-werknemers van de raffinaderij.