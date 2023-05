AGENT KPC VOOR DE RECHTER

Woensdag stond een politieagent voor de rechter. De agent wordt vervolgd omdat hij vorig jaar op een verdachte schoot bij een aanhouding. De verdachte werd in zijn knieschijf geraakt en moest geopereerd worden. In opdracht van het Openbaar Ministerie heeft de Landsrecherche onderzoek gedaan naar dit schietincident. Volgens het OM had de agent in deze situatie niet mogen schieten. Daarom wordt de agent vervolgd voor zware mishandeling. Het OM eist een voorwaardelijke taakstraf van 24 uur met een proeftijd van 1 jaar. De rechter doet op 6 juni uitspraak.