Agenten onder elektronisch toezicht

De Extra meldt vandaag dat vier van de vijf agenten die zijn veroordeeld in de zaak ’Outpost’ vanuit de gevangenis naar huis zijn gestuurd om de resterende tijd van hun straf met een elektronische enkelband thuis uit te zitten. De agenten hebben het grootste deel van de straf al uitgezeten. De agenten in de zaak Outpost zijn veroordeeld omdat ze in zes huizen hebben ingebroken, bij vijf daarvan hebben ze geld, drugs en andere spullen meegenomen. De rechtbank noemde dat misbruik van de macht die agenten hebben. Daarnaast hebben ze valse verklaringen afgegeven in verschillende processen-verbaal. De agenten hebben straffen opgelegd gekregen tussen de 3 en 1 jaar en mogen ook daarna voor langere tijd niet terugkeren in het politiekorps.

Meer over enkelband outpost